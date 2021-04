Hausarzt Kreischer: "Wir impfen, was kommt"

Am Donnerstag hat der Berliner Senat verkündet, dass die Impfpriorisierung für AstraZeneca aufgehoben sei. Sprich: Wer das Vakzin will, bekommt es ohne weitere Umstände. Gut findet das im Sinne zügiger Herdenimmunität auch Wolfgang Kreischer, Hausarzt und Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg.

Kreischer sagte, in seiner Praxis könne man rund 80 bis 100 Dosen pro Woche verimpfen. "Da wird es natürlich klar sein, dass es ein großes Gerangel gibt", so der Hausarzt, "das heißt, wir sind überrannt von Anrufen." Sein Team habe am Freitag viel zu tun gehabt, die Anfragen zu koordinieren.



Kreischer: "Wir impfen, was kommt"





Lieferankündigungen, welcher Impfstoff wann geliefert würde, seien oft "Schall und Rauch am nächsten Tag", so Kreischer. "Wir impfen was kommt." Er sagte, es sei eine falsche Entscheidung gewesen, den Impfstoff von AstraZeneca für Jüngere zu verbieten – dennoch habe man die Freigabe für alle aus juristischen Gründen abwarten müssen.

Hausarzt: Müssen die Priorisierungen irgendwann aufgeben



Der Hausarzt sagte, er wünsche sich die Freigabe des AstraZeneca-Impfstoffs auch in Brandenburg "weil das Ziel von uns allen ist, eine große, schnelle Herdenimmunität zu erreichen." Er setze dabei vor allem auf mehr Erstimpfungen und sagte, dass die Priorisierungen irgendwann aufgegeben werden müssten – in den Praxen geschähe dies schon vereinzelt.