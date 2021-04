- Rücklagen reichen nicht für jeden

Der Impfstoff von AstraZeneca wurde für alle impfwilligen Berliner frei gegeben. Doch Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, betont, dass es bei Weitem nicht genügend Impfstoff für alle gebe. Hausärzte müssten nach wie vor priorisieren.



Eine Super-Nachricht für alle Impfwilligen in Berlin. Die Stadt hat den Astra-Zeneka-Impfstoff für alle freigegeben. Berliner Arztpraxen können ihn unabhängig von der Priorisierung verimpfen. Das gilt aber nur für Berlin und nicht für Brandenburg. Das dort zuständige Innenministerium gibt an, dass es nicht genug Impfstoff gebe, um es ebenfalls so zu handhaben.

Nicht genügend Impfstoff für alle

Dr. Peter Bobbert ist Präsident der Ärztekammer Berlin und betont, dass die Hausärzte in Berlin momentan nicht genügend Rücklagen des AstraZeneca-Impfstoffs haben, um wirklich jeden Impfwilligen zu impfen. Man müsse sich hier in den Dialog mit den Hausärztinnen und Hausärzten begeben: „Es sind geringere Mengen, wir müssen sehen, wie wir das organisieren.“

Brandenburger dürften sich in Berlin impfen lassen

Natürlich läge die Entscheidung immer in den Praxen, dort müsse entschieden werden, wer diesen Impfstoff zunächst benötige. Theoretisch könnten sich auch Brandenburger in Berlin impfen lassen, aber „die Wahrscheinlichkeit da ranzukommen schätze ich als gering ein“, sagt Bobbert.