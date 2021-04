Energiewende im wahren Leben statt nur in der Steckdose

Deutschland muss deutlich klimafreundlicher werden, Wind- und Solarenergie massiv ausbauen. "Das ist machbar", sagt Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring. Auch ohne, dass Windräder in den Vorgärten stehen müssten.

Die USA wollen ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 halbieren, verglichen mit 2005. Das hat Präsident Biden zum Auftakt seines Online-Klimagipfels angekündigt. Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert, begrüßt, dass die USA nach Trump dem Klimaschutz wieder Priorität einräumen: "Es ist tatsächlich gut zu sehen, dass die USA zurück sind auf der klimapolitischen Weltbühne sin", sagt Niebert In den letzten Jahren habe Europa allein gekämpft. "Jetzt sind die USA zurück, ziehen China mit und mit Europa im Dreier-Gespann kann das tatsächlich ein spannender Überbietungswettbewerb werden, den wir auch brauchen", so Niebert.

Insbesondere die USA müssten schnell handeln. "Aber wir auch", betont Niebert. Derzeit investiert China in erneuerbare Energien mehr als die USA, Japan und die EU zusammen. Zwar würde China parallel auch noch in Kohlekraftwerke investieren. Dennoch seien es genau die Investitionen in erneuerbare Energien, die die Welt brauche.

Deutlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien

Auch in Deutschland müsse noch deutlich mehr passieren: Um den geplanten Kohleausstieg bis 2030 zu schaffen, müsse Deutschland ab sofort massiv in neue Energien investieren, betont Niebert. "Allein der Ausbau der Windenergie muss sich um das Fünffache erhöhen – pro Jahr", sagt er. Um Deutschland voll mit Wind- und Solarenergie zu versorgen, würden rund zwei Prozent der Landesfläche benötigt. Das sei gut machbar – auch ohne, dass Windräder in den Vorgärten stehen müssen.

Um die Klimaziele und einem CO2-Austausch von bis zu 70 Prozent weniger bis 2030 zu schaffen, müsse Deutschland endgültig aus der Kohle aussteigen, keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen können und auf einen qualitativ hochwertigeren und deutlich geringeren Fleischkonsum umsteigen. "Die Energiewende wird dann nicht mehr einfach nur in der Steckdose stattfinden, sondern real bei uns im Leben", sagt Niebert.