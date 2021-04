- Oberstleutnant: "Die USA geben den Takt vor"

Die USA wollen doch früher ihre Truppen aus Afghanistan abziehen, was auch den Abzug der Bundeswehr beschleunigen könnte. Aber zu welchem Preis? André Wüstner, Oberstleutnant und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, war selber in Afghanistan im Einsatz und warnt vor der nach wie vor bedrohlichen Sicherheitslage.



Die NATO-Verbündeten mögen überrumpelt worden sein von der Ankündigung der USA, ihre Truppen nun noch etwas früher aus Afghanistan abzuziehen. Erst sollte das bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September geschehen. Jetzt ist der US-Nationalfeiertag, der 4. Juli, als Abzugstag vorgesehen. Der beschleunigte Abzug stellt die Verbündeten vor logistische Probleme.

Oberstleutnant André Wüstner ist der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, war selbst in Afghanistan stationiert und begrüßt im Grundsatz den Truppenabzug. "Wir haben seit Jahren ein militärisches Patt und keine Aussicht auf Lösungen." Wüstner könne nachvollziehen, dass jetzt schnell der Stecker gezogen werden soll. Es sei eine Herausforderung, denn die Bedrohungslage sei nach wie vor enorm.

59 tote deutsche Soldaten - zu welchem Preis?



59 deutsche Soldaten haben im Zuge des Einsatzes ihr Leben verloren. Jetzt könnten durch den Abzug die Taliban wieder die Macht in Afghanistan an sich reißen. Was waren die deutschen und die anderen Toten dann wert? Über diese Frage habe man bereits diskutiert. Erfolg sei hier schwer messbar zu sein. In dieser Region sei es nach westlichen Maßstäben unmöglich, einen demokratischen Zentralstaat aufzubauen. Trotzdem habe man einer jungen Generation ein weitgehend friedliches Leben ermöglicht. "Diese Generation müsse ihr Schicksal nun selbst in die Hand nehmen", sagt Wüstner.

Dabei müsse man Afghanistan auch in Zukunft weiterhin unterstützen. Wann die Bundeswehr konkret aus dem Land abziehen werde, könne Wüstner derzeit nicht sagen, denn: "Die Amerikaner geben den Takt vor."