Schulze: Europa und die USA müssen an einem Strang ziehen

US-Präsident Joe Biden hat 40 Staats- und Regierungschefs zum virtuellen Klimagipfel eingeladen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) glaubt, dass eine globale Klimapolitik unter US-Führung möglich sei, doch müsse man nun aufs Tempo drücken.



Am 22. und 23. April wird sich möglicherweise zeigen, ob es US-Präsident Joe Biden es ernst meint mit seinem Beitrag zum Klimaschutz. Gleich nach Amtsantritt ist er zum Pariser Klimaschutzabkommen zurückgekehrt und nun kündigt er an, die Anstrengungen der USA den Ausstoß von Kohlendioxid in die Erdatmosphäre noch zu verdoppeln.

Die Staaten der Europäischen Union haben unterdessen ihre Klimaziele ebenfalls verschärft: Wollen den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent senken. Aktuell sei man bei etwa 25 Prozent. Auf Einladung der USA findet aktuell ein virtueller Klimagipfel statt. Rund 40 Staats- und Regierungschefs haben zugesagt, darunter auch die Bundeskanzlerin.

Schulze: In den nächsten zehn Jahren durchstarten



Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin, glaubt, dass eine globale Klimapolitik unter US-amerikanischer Führung möglich sei, allerdings brauche man jetzt mehr Tempo bei der Umsetzung: "Ich erwarte, dass die USA jetzt mit Europa an einem Strang ziehen." Wenn man in den nächsten 10 Jahren nicht durchstarte, dann könne man sich an die Klimaveränderungen nur noch anpassen.

Die USA wollen ihren CO2-Ausstoss noch weiter herunterfahren als in Paris festgeschrieben. Svenja Schulze erwartet konkret, dass die USA ihr "Energiesystem bis 2035 CO2-frei macht. Wir stehen alle vor dieser Herausforderung", so Schulze. Auch von China erwarte sie, dass mehr getan werde und dort vor allem keine Kohlekraft mehr gefördert werde. Dies wäre ein wichtiges Signal für die gesamte Welt.

Schnellerer Ausbau der Sonnen- und Windenergie in Deutschland



Für Deutschland hieße dies, dass man auch hierzulande die Sonnenenergie und Windkraft ausbauen müsse. Zudem müsse man schneller in der Umsetzung werden. Den aktuellen Beschluss der EU lobt Schulze ausdrücklich. "Das macht jetzt Klimaschutz in der EU verbindlich und unumkehrbar."