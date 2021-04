- Althusmann: "Laschet kann kämpfen"

Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Aber welche Chancen hat er, Angela Merkels Nachfolger zu werden? Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister der CDU in Niedersachsen, warnt davor, den NRW-Ministerpräsident zu unterschätzen. Er betont, es müssten nun die Inhalte in den Vordergrund rücken.



Dass Markus Söder mal Kandidat der Herzen genannt wird, hätte er wahrscheinlich selbst nicht geahnt. Der CSU-Generalsekretär hat ihm diesen Titel verliehen. Armin Laschet dagegen ist Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl im September und hat sich im erbitterten Machtkampf durchgesetzt.

Nun hat Laschet aus Sicht der Union viel zu tun. Gewinnen natürlich. Aber auch die Basis versöhnen, wo es viele Söder-Anhänger gibt, dazu die CSU versöhnen und in den Wahlkampf einbinden. Niedersachsens CDU-Chef und Wirtschaftsminister des Landes, Bernd Althusmann, erklärt, warum die Mehrheit für Söder an der CDU-Basis gewesen sei: "Denn er war für viele eine Projektionsfläche für Mehrheiten gewesen." Jetzt müsse die inhaltliche Auseinandersetzung wieder in den Fokus rücken.

Althusmann betont Entschlossenheit in der Union

Althusmann persönlich hatte sich für Laschet ausgesprochen. Man dürfe ihn nicht unterschätzen: "Der kann kämpfen", sagt Niedersachsens CDU-Chef. Man stünde nun wieder entschlossen da. Der Prozess der Neufindung einer Merkel-Nachfolge sei am Ende doch schwieriger gewesen als gedacht. Die Entscheidung des CDU-Vorstands habe Söder laut Althusmann aber akzeptiert.

"Die Pandemie-Frage muss jetzt wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken und natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung mit unseren politischen Mitbewerbern. Ich hoffe, Markus Söder wird einbringen in den Wahlkampf, mit dem ganzen Charme eines Bayern, aber sicherlich auch der Erfahrung eines Ministerpräsidenten."

Zugpferde Laschet/Söder

Althusmann sagte, CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder sollten die Union als Zugpferde gemeinsam voranbringen: "Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vier, fünf Monate, dann werden wir eine Entscheidung in Deutschland haben und wir wissen, dass unsere Umfragewerte im Moment nicht gut sind."

Althusmann erklärte, er sei mit Blick auf die Bundestagswahl optimistisch. Man dürfe Laschet als Wahlkämpfer nicht unterschätzen. "Der kann Wahlkampf."

Entscheidend werde nun sein, dass Laschet Führungsstärke zeigen werde und bereit und willens sei, die Pandemie in Deutschland zu überwinden und dass er eine Vision bei den Themen Klimaschutz und Digitalisierung für 2030 habe. Am Ende gehe es für Althusmann darum, "dass wir pragmatische und sinnvolle Lösungen haben werden".