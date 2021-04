- Der Unterschätzte

Armin Laschet ist designierter Kanzlerkandidat der Union, doch aus dem Wettstreit mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder ist er angeschlagen hervorgegangen. Wie geht der Politiker Laschet damit um? Sein Biograf Moritz Küpper betont die Nervenstärke des CDU-Poltikers, die sich in diesem Machtkampf abermals gezeigt habe.



Das Ringen um die K-Frage in der Union ist entschieden. CDU-Chef Armin Laschet hat sich durchgesetzt gegen seinen CSU-Kontrahenten Markus Söder. Laschet hatte nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur gleich mehrere Fernsehauftritte genutzt, um sich als Nachfolger in spe von Angela Merkel zu präsentieren. Wie hat es Laschet, trotz aller Zweifel an seinem Stehvermögen, doch wieder geschafft sich durchzusetzen?

Dieser Frage ist bereits die Laschet-Biografie "Der Machtmenschliche" nachgegangen. Für einen der beiden Autoren, Moritz Küpper, sei es ziemlich klar gewesen, dass Laschet sich in diesem Machtkampf durchsetzen werde, denn er habe ein sehr großes Stehvermögen und verfüge daneben über große Nervenstärke: "Je größer der Druck wird, desto ruhiger, konzentrierter und fokussierter wird er letztlich", sagt Autor Moritz Küpper.

Laschet sei schon häufig unterschätzt worden

Natürlich habe er auch den strukturellen Vorteil der CDU in diesem Machtkampf mit Söder genutzt. "Laschet sei hier ein Überzeugungstäter", sagt Küpper. Ein roter Faden in seiner Biografie sei, dass er häufig unterschätzt worden war. Sein Nachteil: "Er ist kein kantiger Krisenmanager." Er wäge ab und warte ab, manchmal vielleicht zu lange. Dies sei der Grund, weshalb man ihn häufig unterschätze.

Aber warum strebt Laschet die Kanzlerschaft an? Er wolle gestalten, sagt Küpper. Laschet sei dazu entschlossen, Kanzler zu werden, aber dennoch sei er ein Vermittler. Einer, der bei der Integrationspolitik voran gehe. Beim Thema Klima wolle er auch die Gewerkschaften und die Arbeiter nicht vergessen. Laschet stehe laut Küpper für einen Politikstil mit Maß und Mitte.