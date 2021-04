- UNICEF Deutschland kritisiert: Kindern fehlt Zuversicht

Ein Bericht von UNICEF Deutschland ein Jahr nach dem ersten Lockdown bestätigt "massive Auswirkungen" auf Kinder, Jugendliche und Familien. Georg Graf Waldersee, Vorstandsvorsitzender von UNICEF Deutschland, erklärt, worin sich diese zeigen.

Nach einem Jahr der Pandemie fehle es Kindern und Jugendlichen an vielem, was ihr Wohlbefinden ausmache. Durch Schulschließungen und Einschränkungen im Privatleben kämen Bewegung, Spaß und Austausch mit Gleichaltrigen derzeit zu kurz, so Graf Waldersee.

UNICEF: Kinder und Jugendliche ohne Perspektive





Die lange Zeit der Isolation und der Entbehrung von gewohnten Dingen, so Graf Waldersee, könne auch dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche zurückzögen – sie würden ruhiger. Aber dies auch nur weil ihnen eine Perspektive und die Zuversicht zunehmend fehlten. Probleme in der Schule wiederum bedeuteten für einige vielleicht schlechtere berufliche Chancen.





Benachteiligte Kinder brauchen mehr Unterstützung





Der UNICEF-Vorstandsvorsitzende plädiert dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre öffentlichen Räume wieder nutzen können – ganz besonders sollten aber benachteiligte Quartiere gefördert werden. Ebenso wünsche er sich mehr Kinderfreundlichkeit in Städten und Gemeinden.

Webtipp: Den UNICEF-Bericht können Sie unter www.unicef.de nachlesen.