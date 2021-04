- K-Frage der Union: "Die Fraktion ist nicht zuständig"

Das Rennen zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union ist weiter offen. Die Entscheidung liege bei den Parteigremien und Söder müsse sich im Zweifel der größeren Schwester CDU beugen, sagt Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen.



Der Landesverband der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen hat sich am Sonntag als einziger klar für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Dies sei nur ein Stimmungsbild, so Winkel.

Die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat der Union wird, gehöre zurück in die Parteien, so der JU-Landesvorsitzende. "Die Parteigremien müssen am Ende des Tages eine klare Entscheidung treffen, und wenn die Entscheidung dann klar bei der CDU für Armin Laschet ausfällt, wenn die Entscheidung klar für Markus Söder bei der CSU ausfällt, dann haben wir zwei formelle Beschlüsse, und dann hat Markus Söder gesagt, er würde im Zweifel das Votum der größeren Schwester akzeptieren", sagt Winkel. Er rechne mit einer klaren Entscheidung bis Ende der Woche.

"Nervenaufreibender Prozess"

Die Bundestagsfraktion sei jedenfalls nicht für die Entscheidung zuständig, betont Winkel. Es sei eine Stilfrage, ob die Fraktion ihre Zuständigkeit missachte, um politisch Fakten zu schaffen. "Ich glaube nicht, dass man in einer Demokratie die Spielregeln derart krass missachten sollte", sagt Winkel.

Es störe ihn persönlich extrem, welches Bild die Union im Moment abgebe, sagt der CDU-Politiker. "Das ist natürlich ein nervenaufreibender Prozess auf für die Junge Union", so Winkel. "Wir müssen im Prozess ganz anders miteinander umgehen, das ist glaube ich in den letzten acht Tagen allen offenbar geworden."