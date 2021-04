dpa Bild: dpa

Sa 17.04.2021 | 07:23 | Interviews

- Bedford-Strohm: "Es gibt so etwas wie öffentliche Seelsorge"

In einer nationalen Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten wird am Sonntag der 80 000 Toten in der Corona-Pandemie gedacht. Für Hinterbliebene sei es wichtig zu wissen, dass ihr Leid gesehen werde, sagt Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.