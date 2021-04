Warum Seen in Brandenburg das Wasser ausgeht

Die Wasserstände der Seen in Brandenburg betrifft ein dramatischer Schwund in den letzten Jahren. Wo früher kleine Wellen ans Ufer platschten, ist heute die Wasserkante weiter entfernt. Der Klimawandel bedrohe den Badespaß im Sommer, sagt der Wasserexperte Knut Kaiser.

Der Wasserexperte beim Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam, Knut Kaiser, sieht das Baden in den vielen Seen in Brandenburg bedroht. Hintergrund sei vor allem der Klimawandel und die Tatsache, dass viele Seen in Brandenburg über das Grundwasser "ernährt" würden.

Seen, Flüsse und Moore bedroht

Das Wasser gehe uns nicht aus, so Kaiser. Aber das Problem sei an der Oberfläche sichtbar, etwa bei Seen, Flüssen und Mooren. In Einzelfällen gebe es die Möglichkeit, Wasserentnahme von außen zu stoppen.

Experte: Politisch zu wenig Engagement



Dürre sei in Brandenburg sei seit bald 30 Jahren ein Thema. Politisch getan worden, sei in dieser Zeit aber zu wenig. "Die Landwirtschaft hat das Sagen im Wasserhaushalt immer noch." Er hoffe, auf nachhaltige Lösungen, so Kaiser.