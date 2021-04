- K-Frage: "Riesengroße Herausforderung für die Union"

Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Markus Söder und Armin Laschet liefern sich derzeit ein erbittertes Duell. Die Union befinde sich in einer verzwickten Lage, die durch die Führungskrise der CDU ausgelöst worden sei, sagt Politologe und CSU-Mitglied Heinrich Oberreuter.



"Ich würde Markus Söder die größeren Chancen zuweisen, das Amt zu führen, weil er in Krisensituationen jemand ist, der zupackt und zu führen in der Lage ist", sagt Oberreuter. Dennoch halte er es auch für möglich, dass die CDU ihre Größe in die Wagschale werfen und auf ihrem Kandidaten Laschet bestehen werde.

"Es ist eine ganz verzwickte Situation", sagt Oberreuter. Er rechne damit, dass Laschet und Söder nicht allein entscheiden werden, sondern sich auch andere Führungskräfte in der Partei in die Entscheidung einmischen.

"Söder hatte Glück im Unglück"



"Markus Söder hatte im Unglück das Glück, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu sein und ein Jahr lang immer neben Angela Merkel aufzutreten, ihre Linie auch konsequent durchzuhalten, und das hat sein Image gestärkt", sagt Oberreuter. Die Umfragewerte für Laschet seien dagegen selbst in dessen eigenem Land Nordrhein-Westfalen schlecht.



Die Situation sei eine riesengroße Herausforderung für die Union. Provoziert worden sei sie durch die Führungskrise in der Union, die sich aus der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur ergeben habe. So sei man in eine Periode geschlittert, in der man sich die K-Frage viele Monate lang nicht gestellt und stattdessen einen Parteivorsitzenden gesucht habe. Jetzt sei die Union unter Druck, innerhalb eines Dreiviertel-Jahres alle Führungsfragen klären zu müssen.

Fraktion soll im Ernstfall abstimmen



"Am nächsten Dienstag, wenn die Fraktion zusammentritt, muss die Sache geklärt sein", sagt Oberreuter. Sonst werde die Bundestagsfraktion über die Kandidatur abstimmen und sich dann keiner mehr über die Entscheidung hinwegsetzen können.