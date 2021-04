dpa / Kay Nietfeld Bild: dpa / Kay Nietfeld

Fr 16.04.2021 | 07:25 | Interviews

- Mohamed Ali: Linke lehnt Ausgangssperren ab

Am Freitag diskutiert der Bundestag über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Die Linke lehnt Ausgangssperren ab und will dem Entwurf nicht zustimmen. Zudem sei die Arbeitswelt nicht ausreichend erfasst, so die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohamed Ali.