- FDP: Der Berliner Senat wollte sich als Retter inszenieren

Das Bundesverfassungsgesetz hat über den Berliner Mietendeckel entschieden: Dieser verstoße gegen das Grundgesetz. Ein erwartbarer Beschluss, sagte Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Er hatte ebenfalls gegen den Mietendeckel geklagt.



Das Ergebnis sei erwartbar gewesen, sagte Buschmann, und es sei eine "richtige und gute Entscheidung", denn nun könnten "Investitionsbremsen gelöst" werden. Es sei aber auch eine "große Härte" für jene, die nun Mietrückstände nachzahlen müssten. "Auf deren Rücken hat der Berliner Senat diese PR-Inszenierung 'Mietpreisdeckel' gemacht", so der FDP-Politiker.





Buschmann: Mietpreisdeckel schadet





Buschmann sagte, Mietsteigerungen seien ein Hinweis darauf, dass das Angebot zu knapp sei und mehr gebaut werden müsse. Es gebe auch noch weitere Lösungen wie beispielsweise bessere Kooperation mit Brandenburg, sodass Berlin weiter wachsen könne. Er sagte: "So ein Mietpreisdeckel schadet."





Berliner Senat habe andere Instrumente nicht genutzt





Der Berliner Senat habe in der Vergangenheit "schwere Fehler gemacht", so Buschmann. Beispielsweise hätte der Bund viel Geld für den sozialen Wohnungsbau angeboten, der Senat habe dies ausgeschlagen. Derzeit sehe er kein Instrument, das "über Nacht" helfen könne. Aus seiner Sicht habe der Berliner Senat versucht, sich als Retter zu inszenieren – das sei "unverantwortlich in sozial- wie baupolitischer Hinsicht."