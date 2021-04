- Scheel: Mietendeckel funktioniert als Instrument

Der Mietendeckel sei nichtig – so lautet der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Die Berliner Opposition meint, der Senat habe falsche Versprechungen gemacht. Für Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) hat der Mietendeckel eine wichtige Debatte angestoßen.

Mit dem Mietendeckel wurde "Neuland" betreten, so Scheel, um die soziale Mischung der Stadt zu erhalten. "Dass wir jetzt von Karlsruhe eine Abfuhr bekommen haben, heißt nicht, dass das Instrument nicht tauglich ist", so der Linken-Politiker. "Es heißt nur, dass wir das Insturment nicht anwenden können." Jetzt sei der Bund gefragt, eine sozialverträglich Mietrechtsgestaltung vorzunehmen.





Beratungen für Notlagen geplant



Der Mietendeckel habe eine wichtige Debatte angestoßen, so Scheel – nämlich wie in Zukunft die Metropolen gestaltet werden sollen. In der kommenden Woche sind Gespräche geplant, wie man nun Haushalten hilft, die durch das Mietendeckel-Aus in Not geraten sind.





Scheele: Keine Rücktritte geplant





Aktuell werde man erst einmal die Konsequenzen aus dem Urteil bearbeiten – politische Konsequenzen solle es vorerst nicht geben: "Es hilft da jetzt niemandem weiter, wenn da jemand zurücktritt", sagte der Stadtentwicklungssenator. Man wolle weiterhin für die Interessen der Mieterinnen und Mieter einstehen, so Scheel.