- Bundeverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für nichtig

Seit Februar 2020 sind die Mieten für 1,5 Millionen Berliner Wohnungen eingefroren. Nun hat das Bundeverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für nicht verfassungsgemäß erklärt. Die Konsequenzen der Entscheidung aus Karlsruhe erklärt Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.



Für seine Erklärung zum Berliner Mietendeckel hat sich das Bundesverfassungsgericht gar nicht erst auf die vielen rechtlichen Facetten der Diskussion um eine Deckelung der Wohnungsmieten eingelassen, sagt Inforadio-Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.

Stattdessen haben die Richter in aller Deutlichkeit festgestellt, dass die Bundesländer, anders als Berlin sich das vielleicht wünscht, in Sachen Mieten keine Regelungszuständigkeit haben, erklärt Gabriel. "Das hat der Bund abschließend geklärt und damit ist dieses Gesetz nichtig.“

Mieter und Vermieter müssen sich einigen

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gilt nun, dass so zu verfahren ist, als hätte es den Mietendeckel in Berlin nie gegeben. "Jetzt geht es in der Tat für alle Mieter, die vorher Einsparungen hatten, darum, mit ihren Vermietern übereinzukommen, ob es zu Nachzahlungen kommt oder nicht.“

Einige große Berliner Wohnungskonzerne hätten bereits angekündigt, dass sie sich auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst seien, so Gabriel. Um zu verhindern, dass Mieter auf die Straße gesetzt werden, sei nun aber auch wieder der Berliner Senat gefragt.