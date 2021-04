- WWF kritisiert EU als zweitgrößten Waldvernichter

Die weltweiten Regenwälder leiden – eine einseitige Politik begünstigt die Abholzung und auf den Freiflächen entstehen Palmöl- und Soja-Plantagen für den EU-Markt. Der WWF fordert deshalb, dass sich die Bundesregierung für ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene einsetzt, sagt WWF-Waldexpertin Susanne Winter.

Die EU und Deutschland importierten sehr viele Produkte, die mit Entwaldung verbunden seien, so Winter. Diese werde durch den Soja-Anbau, aber auch Palmöl-Produkte sowie Rindfleisch und Holzimporte vorangetrieben. Deutschland selbst ist in der EU der traurige Spitzenreiter, wenn es um Produkte geht, die mit Entwaldung in Verbindung stehen, so Winter.





WWF will Lieferkettengesetz für die gesamte EU



Ungefähr jedes zweite Produkt im Supermarkt enthalte Palmöl. Besser seien Produkte, die weder Palmöl noch Ersatzstoffe enthielten, sondern aus Bio-Anbau stammen. Auf EU-Ebene wolle der WWF, dass sich die Bundesregierung bei der EU-Kommission für ein starkes Gesetz gegen Entwaldung einsetze. "Hier müssen eben alle Lieferketten entwaldungsfrei werden, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU (...)", sagte die WWF-Vertreterin.





Waldrodung schadet dem Klima





Schon existierende Agrarflächen sollten nachhaltig betrieben werden - aber es sollten keine neuen Flächen hinzukommen. Damit ließe sich auch das Klima stabilisieren, sagte Winter. Waldrodungen trügen zwischen zehn bis 20 Prozent zu den globalen menschlichen Emissionen bei.