- "Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Konflikt noch lange andauert“

Nach der erneuten Verlagerung russischer Truppen an die Grenze zur Ukraine beraten die Außen- und Verteidungsminister der NATO am Mittwoch über die angespannte Lage in der Region. Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik glaubt nicht an eine baldige Lösung des Konflikts.