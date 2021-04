- Harter Lockdown für DGB-Chef "nicht zielführend"

Der Bund soll bald stärker durchgreifen dürfen, wenn es um die Pandemie-Eindämmung geht – doch könnte vor allem der Privatbereich weiter eingeschränkt werden. Gerade aber florierende Unternehmen müssten mit in die Verantwortung geholt werden, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann.



Die Arbeitgeber hätten sich, so Hoffmann, vor allem in jenem Teil der Union durchsetzen können, der von Wirtschaftsliberalen dominiert werde. Er begrüße es daher, dass jetzt weitere 40 Prozent der Beschäftigten nun auch ein Testangebot im Betrieb erhielten.





DGB-Chef: Kein knallharter Lockdown





Die Gewerkschaften selbst, so Hoffmann, hätten in der Pandemie unter anderem ein Krankentagegeld für Eltern sowie eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes bewerkstelligt. Ein kompletter Lockdown sei für viele Branchen aber "überhaupt nicht zielführend", sagte Hoffmann. Er nannte bespielsweise die Daseinsvorsorge, den Einzelhandel oder das Gesundheitswesen.



Hoffmann: Florierende Unternehmen sollen mithelfen





Der DGB-Chef sagte, Unternehmen, die in der Pandemie durchweg produziert und Gewinne gemacht hätten, müssten an den Kosten der Pandemie beteiligt werden. Unternehmen, die sich in einer Notlage befänden, sollen weiterhin finanzielle Hilfen erhalten. Hilfsgelder müssten schneller fließen und akut bedrohte Unternehmen müssten zusätzliche Unterstützung bekommen.