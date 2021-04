IMAGO / Sven Simon Bild: IMAGO / Sven Simon

- "Die Notbremse bringt nichts, wenn wir nicht an die Arbeitswelt herangehen"

Die Bundesregierung will am Dienstag über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes entscheiden. Damit soll der Bund künftig härtere Regeln vorschreiben können. Katrin Göring-Eckhardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, fordert bei den Maßnahmen die Arbeitswelt stärker in den Blick zu nehmen.