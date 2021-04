- Staatssekretär lehnt "Bafög für alle" ab

Für Studierende hat das dritte digitale Semester in der Corona-Pandemie begonnen, vielen fehlt aber das Geld, weil es kaum noch Nebenjobs gibt. Ein dreiteiliges Hilfsmodell soll die Notlagen lindern, so Michael Meister, Staatssekretär für Bildung und Forschung.



Man will den Studierenden mit drei Instrumenten in der Notlage helfen, so Meister. Zum einen ein flexibleres Bafög, zum anderen einen Studienkredit über die KfW-Bank sowie eine monatliche Überbrückungshilfe als Barzuschuss. Allerdings müsse man die jeweiligen Anträge prüfen, so Meister. Im Zweifelsfall frage man nach - und etwa ein Drittel der fraglichen Antragsstellerinnen und -steller antworte nicht, so der Staatssekretär.





Meister: Kein Bafög für alle



Studierende müssten beispielsweise nachweisen, dass sie pandemiebedingt ihren Nebenjob verloren haben. Gerade aber Studienanfängerinnen und -anfänger hätten dazu kaum eine Chance gehabt, sie müssten daher nachweisen, dass ihr Versuch, einen Nebenjob zu finden, erfolglos geblieben ist. Meister betonte, dass es kein "Gießkannen"-Prinzip geben könne, sondern Hilfen vor allem in Notlage geratene Studierende erreichen sollten.