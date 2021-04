Angesichts der eingeschränkten Freizeitangebote erleben Computerspiele gerade einen Boom. Sie helfen zwar gegen die Langeweile, besitzen aber auch ein großes Suchtpotenzial. Mit der richtigen Balance überwiegen aber die positiven Effekte, sagt die Videospielexpertin Johanna Pirker.

In der Pandemie haben Computerspiele vielen gegen die Langeweile geholfen. Ärzte und Psychologen warnen aber auch davor, dass die Gefahr von Computerspielsucht durch die Corona-Pandemie noch einmal größer geworden ist.

Die Informatik-Professorin und Videospielexpertin Johanna Pirker rät dazu das Suchtpotenzial des Internets insgesamt ernster zu nehmen. "Das gesamte Internet und die sozialen Medien bringen extrem viel Suchtpotenzial mit.“

Videospielen für die mentale Gesundheit



Um Internet- oder Computerspielsucht vorzubeugen, sei es wichtig, Kindern gerade am Wochenende auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sagt die Wissenschaftlerin. Bis zu zwei Stunden Videospielen am Tag sei aber noch in Ordnung.

Die Informatikerin glaubt an das Potenzial von Computerspielen. "Videospiele können uns sehr viel beibringen und Positives bewirken.“ So habe die Weltgesundheitsorganisation empfohlen, in der Pandemie auch Computerspiele zu spielen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben.

Die gemeinsame Interaktion über Avatare in digitalen Videospielwelten wie etwa im Spiel "Animal Corssing“ kann auch einen guten Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben, erklärt Pirker.