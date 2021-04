CDU-Politiker Frei: "In den nächsten Tagen wird eine Entscheidung fallen“

Wer ist der bessere Kanzlerkandidat: Armin Laschet oder Markus Söder? Am Montag beraten die Parteipräsidien von CDU und CSU getrennt über die K-Frage. Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, rechnet danach mit einer schnellen Entscheidung.



Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Am Sonntag erklärten sowohl CSU-Chef Markus Söder als auch CDU-Chef Armin Laschet ihre Bereitschaft Kanzlerkandidat zu werden. Söder forderte außerdem, dass sich die Union spätestens in der kommenden Woche auf einen Kandidaten festlegen sollte. Am Montag wollen die Präsidien von CDU und CSU getrennt über die Frage der Kanzlerkandidatur.

Auch Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, geht davon aus, dass es in den nächsten Tagen eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union geben wird. "Es gibt zwei exzellente Kandidaten“, findet der CDU-Politiker.

Söder und Laschet beide gut geeignet

Die Frage, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führen soll, sei zwar eine ganz entscheidende, aber angesichts der weiterhin ernsten Lage in der Corona-Pandemie auch nicht die einzige drängende Frage, so Frei.

"Wir müssen die aktuellen Herausforderungen gut bestehen, wir müssen Antworten auf die Probleme der Zukunft haben, und das Personal muss letztlich zu unserer Programmatik passen.“ Alle drei Punkte müssten für den richtigen Kandidaten zusammenkommen, fordert der CDU-Politiker. Er sei jedoch überzeugt, dass beide Kandidaten in ihren ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten hier sehr viel mitbringen.