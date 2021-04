"In der Politik fehlt die Akzeptanz für die Lage der Studierenden“

Am Montag beginnt das dritte Hochschulsemester seit Beginn der Corona-Pandemie. Für die meisten Studierenden wird es vorerst ausschließlich online stattfinden. Jonathan Dreusch vom "freien zusammenschluss von student*innenschaften" kritisiert die fehlende Aufmerksamkeit für die schwierige Lage der Studierenden.

Am Montag beginnt das Sommersemester an den deutschen Hochschulen und Universitäten. Zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wird es ein Semester, das größtenteils digital stattfinden muss. Immer mehr Studierende sind dabei auf Überbrückungshilfen angewiesen, da sie in der Pandemie keine Möglichkeit haben, sich mit Nebenjobs das Studium zu finanzieren.

Allerdings wird fast jeder dritte Antrag auf Überbrückungshilfen abweisen. Das liegt jedoch nicht daran, dass die Bedürftigkeit doch nicht so groß ist, sagt Jonathan Dreusch, Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses von Student*innenschaften. "Wir haben den Eindruck, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Richtlinien für die Hilfen so gestaltet hat, dass möglichst wenig Studierende unterstützt werden müssen.“

Erhöhtes Bafög statt Überbrückungshilfen

Momentan müssen Studierende zwei erfolglose Bewerbungen vorweisen, um die Überbrückungshilfen bekommen zu können. Jedoch fehlen aufgrund der Pandemie vor allem in der Gastronomie schlichtweg die Stellenangebote, um überhaupt eine Bewerbung zu schreiben, erklärt Dreusch. Anstatt des bürokratischen Aufwands mit den Überbrückungshilfeanträgen plädiert der Studierendenvertreter für eine Erhöhung und Öffnung des Bafögs für die Dauer der Pandemie.