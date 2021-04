- "Es wird im britischen Königshaus sehr bald einen Wandel geben“

Der Ehemann der britischen Königin Elisabeth II., Prinz Philip, ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Sein Leben lang hat er sich als Prinzgemahl nicht leicht getan, galt auch als Provokateur. Adelsexperte Jürgen Worlitz sieht das britische Königshaus vor größeren Umwälzungen.

Am Freitag ist Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, und Ehemann von Elizabeth II. im Alter von 99 Jahren gestorben. Nach über 70 Ehejahren ist die britische Königin nun Witwe. Doch das Königshaus ist auf diesen traurigen Moment bereits seit Jahren vorbereitet, sagt Jürgen Worlitz, Journalist und Adelsexperte.

"Das britische Königshaus hat, wie jedes andere Königshaus auch, einen Plan B für den Fall, dass ein Monarch nicht mehr da ist“, erklärt Worlitz. Außerdem war Philip, als angeheirateter Prinzgemahl der Königin nur ein halber Monarch. "Man darf aber nicht vergessen, dass auch die Queen in Kürze 95 wird. Auch da tickt also eine biologische Uhr.“ Es werde also sehr bald einen größeren Wandel im britischen Königshaus geben, prognostiziert der Adelsexperte.

Charles und William als Unterstützer



Schon in den vergangenen zwei Jahren hatte sich Prinz Philip nach einem Autounfall immer mehr aus den royalen Aufgaben ausgeklinkt. Königin Elizabeth II. sei es also schon gewohnt Termine allein wahrzunehmen, so Worlitz.

Es sei nun aber zu erwarten, dass Prinz Charles, der Sohn der englischen Königin, und ihr Enkel Prinz William, Elizabeth mehr unterstützen werden. "Es wird da jetzt vermehrt ein Trio zu sehen sein“, glaubt der Adelsexperte.