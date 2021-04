imago images/ Christoph Hardt Bild: imago images/ Christoph Hardt

Sa 10.04.2021 | 08:43 | Interviews

- "Ende des Monats machen einheitliche Regelungen keinen Sinn mehr“

Um einheitliche Corona-Regeln auch ohne die Zustimmung der Länder umzusetzen, will sich der Bund in der kommenden Woche mehr Kompetenzen geben. Erwin Rüddel, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, glaubt, dass bundesweite Regeln so schnell wie möglich kommen müssen.