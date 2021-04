- Erdrückendes Medien-Klima in Ungarn

In Ungarn sei das Klima der Meinungsfreiheit angespannt – so wurde erst kürzlich ein Fußballspieler gekündigt, der sich positiv über LGBT-Familien äußerte, sagte Polyák.

Die Pluralität und Meinungsfreiheit seien in Ungarn nicht größer. Man sage nur auch Dinge, die man in Deutschland eben nicht sagen würde, so der Medienwissenschaftler.





Kaum noch unabhängige Medien in Ungarn





Ungarns Medien fehle es an unabhängigen Aufsichtsorganisationen und auch die öffentlich-rechtlichen Medien funktionierten nicht mehr so, wie sie sollen, sagte Polyák. Die ungarische Medienbehörde bestehe hauptsächlich aus Personen, die der Regierung nahestünden. "Es gibt keine rechtliche Garantie gegen irgendwelche politische oder andere Einflussnahme", sagte Polyák.





Staat ist größter Werbekunde der Medienbranche





Außerdem sei der Markt total verzerrt, so der Medienexperte. Der größte Werbekunde sei der Staat, damit nehme dieser direkten Einfluss auf die Medien. Unabhängige Medien könnten so kaum überleben, sagte Polyák. Zudem behandele die Regierung Medienschaffende, die nicht für die Fidesz-Medien arbeiteten, sehr demütigend. Sie erhielten keine Antwort auf Anfragen, ihr Programm würde als "Fake News" verhöhnt. "Es gibt keine normale Debatte und Diskussionen", sagte der Medienexperte.