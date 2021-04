- Absage Bund-Länder-Konferenz – wie weiter?

Bund und Länder werden am Montag nicht erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Politik beraten.

Eine Regierungssprecherin sagte am Mittag, das Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel sei abgesagt worden. Grund ist, dass es keine Einigung dazu gibt, was konkret beschlossen werden soll.

Im Kanzleramt wird stattdessen offenbar an einer Regelung gearbeitet, mit der Kompetenzen auf den Bund übertragen werden sollen. Geplant ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, damit die Corona-Notbremse verbindlich wird. Das soll dann künftig in allen Kreisen gelten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über ein 100 steigt.