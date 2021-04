- Notbetreuung in Kitas: Eltern für Testpflicht

Der Landeselternausschuss der Berliner Kitas befürwortet eine Corona-Testpflicht für Kinder. Das sei besser, als einige von der Betreuung auszuschließen, sagte die Vorsitzende Nancy Schulze. Jedes Kind habe Anspruch auf Bildung.



Ab Mittwoch gehen die Berliner Kindertagesstätten wieder in die Notbetreuung. Möglichst viele Kinder sollen zuhause bleiben: Nur, wer dringend drauf angewiesen ist, darf sein Kind in die Kita bringen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet.

Landeselternrat übt Kritik an Regelungen

Der Landeselternrat der Berliner Kitas übt Kritik: Man erwarte gleiche Diskussionen wie schon bei vorherigen Notbetreuungsphasen, sagt die Vorsitzende, Nancy Schulze. Man könne nicht davon ausgehen, dass die Kitas leerer werden.

Die Liste der Berechtigten für die Notbetreuung sei lang: "Die Kita-Leitungen stehen jetzt wieder vor der Herausforderung mit den Eltern diskutieren zu müssen, wer jetzt kommen darf und wer nicht", sagt Schulze. Sie kritisiert, dass es keine Testungen für die Kinder in den Kitas gibt. Gleichzeitig liefen auch die Impfungen bei den Erzieherinnen und Erziehern schleppend voran. "Der Teufelskreislauf des Infektionsgeschehens wird im Moment null unterbrochen werden können", sagt Schulze.

Testpflicht könnte helfen

Geplant sei, dass die Kitas bis Mitte April mit Corona-Tests versorgt würden: "Ich gehe nicht davon aus, dass pünktlich am 15. in jeder Kita genügend Tests vorhanden sein werden", sagt sie.

Schulze bemängelt, dass es in Berlin anders als in anderen Bundesländern bisher keine Testpflicht gebe: So könnte zumindest sichergestellt werden, dass alle Kinder in die Kita können, sagt sie.