Corona-Impfungen bald auch in Berliner Apotheken?

Seit Dienstag dürfen auch Hausärzte gegen Covid-19 impfen. Auch die Apothekerinnen und Apotheker seien grundsätzlich bereit Corona-Impfungen zu geben, sagt Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.

Die Berliner Praxen bekommen ihre Impfdosen aus den Apotheken. Diesen Weg befürwortet auch der Berliner Apotheken-Verein. Gerade im Hinblick auf die sensible Verwahrung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer sei es ein sicherer Weg, sagt die Vereinsvorsitzende Anke Rüdinger.

Die Verteilung in der Fläche könnte nur über Apotheken gewährleistet werden, sagt Rüdinger. Denn nur so könnten die Praxen schnell und sicher erreicht werden. Prinzipiell stünden außerdem auch die Apothekerinnen und Apotheker für Impfungen zur Verfügung. Diese Entscheidung müsste aber von der Politik getroffen werden. Im Moment ständen für die Apotheken aber die Zulieferung von Impfstoffen an die Hausarztpraxen im Vordergrund.