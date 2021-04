- Politikwissenschaftler: Laschets Kurs ergibt unscharfes Bild

Neugebauer beschreibt Laschets Kurs als "schwankend": Seine Aussagen beispielsweise über Koalitonspartner würden wechseln, er sei ein "Mann des Kompromisses", er wird als jemand wahrgenommen, der wenig gestaltet und keine Prioritäten setzt. "Das ist ein unscharfes Bild, was sich erst in Auseinandersetzungen herauskristallisieren muss", so der Politikwissenschaftler.





Laschet gilt als wenig autoritärer Charakter





Laschet sei zudem kein autoritärer Charakter, so Neugebauer. Der CDU-Politiker wolle die Leute mitnehmen - eine Mehrheit in der Bevöllkerung wolle aber klare Orientierung und Sicherheitsversprechen. Aber: Laschet habe als Kanzlerkandidat gute Chancen, denn er wird von einer Merhzahl der Unions-Parteieliten unterstützt, so Neugebauer.





Kanzlerdebatte verstellt Blick auf Parteiprobleme





Was durch die Frage nach dem Kanzlerkandidaten aus dem Blickfeld geraten sei, so der Politikwissenschaftler, sei der Zustand der Union selbst. "Mit einer kaputten Partei (...) kann man keine Wahlen gewinnen", so Neugebauer. Der Union fehle es an Vertrauen und Glaubwürdigkeit, sagte er, deshalb sei der Kanzlerkandidat oder das Programm aktuell zweitrangig.