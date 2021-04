- Deutscher Städtetag: Normalität nur durch harten Lockdown

Das Saarland öffnet für negativ Getestete Restaurants, Kinos und Fitnessstudios. Aber nur 40 Prozent der Gastronomen seien dabei, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Denn es fehle ihnen die Perspektive. Die gebe es nur mit einem harten Lockdown.



Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, spricht sich für einen harten Corona-Lockdown aus. Um Normalität zu erreichen, werde man an dieser Maßnahme nicht vorbeikommen. Wichtig sei es, dass in Bezug auf Impfungen und Tests, die nächste Bund-Länder-Schalte am 12. April gut vorzubereiten.

Schnelltest nach dem Zähneputzen

"Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir uns morgens nicht nur die Zähne putzen sondern auch einen Schnelltest machen", so Dedy. Er würde das als gute Möglichkeit ansehen.

Nur 40 Prozent der Gastronomen im Saarland dabei

Zu den Öffnungen im Saarland meinte Dedy: Eine Modellregion mit geöffneter Außengastronomie, Theatern und Fitnessstudios könne neue Erkenntnisse bringen. Allerdings machten allein 60 Prozent der Gastro-Unternehmen an dem Modell nicht mit, da ihnen die Perspektive fehle.