- KiTa-Notbetrieb: "Das ist einfach nur grausam für Kinderseelen"

Ab Donnerstag wechseln die Berliner Kitas wieder in den Notbetrieb. Lars Békési vom Verband der Kleinen und Mittleren Kitaträger kritisiert die Entscheidung des Senats. Er fordert einen verantwortbaren Rahmen, damit die Kinder in die KiTa gehen können.



Ab Donnerstag dürfen nur Kinder von Alleinerziehenden und Eltern in systemrelevanten Berufen werden in den Kindertagesstätten betreut werden. Lars Békési ist Geschäftsführer des Verbandes der Kleinen und Mittleren Kitaträger (VKMK) in Berlin. "Wegsperren von Kindern" sei die einzige Lösung, die der Senat kenne, so der Verbandsvoritzende.

"Aus Kindersicht ist die Botschaft: Arbeiten ist wichtiger. Kinder bekommen das Gefühl, Eltern haben keine Zeit für mich. Das ist einfach nur grausam für Kinderseelen", so Békési. Der Senat biete da zu wenige Alternativen.

Das Impfen von KiTa-Erziehern läuft laut Békési weiterhin gut: "Es wird weiter geimpft." Die Erzieher haben demnach Termine für andere Impfstoffe als die des Herstellers AstraZeneca. 50 Prozent der Belegschaft nehmen zudem das Impfangebot in Anspruch. Außerdem bieten die Einrichtungen viele Schutzkonzepte für das Personal.



Die Liste der systemrelevanten Berufe umfasst 31 Seiten. Dabei komme aber das Kindeswohl zu kurz, so der VKMK-Geschäftsführer: "Die haben echte Probleme die Jüngsten, die haben Herausforderungen, die sie langfristig als Paket mittragen werden." Daher forderdt Békési einen verantwortbaren Rahmen, damit die Kinder in der KiTa sind.