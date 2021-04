Maag: Impfstrategie wird jetzt an Fahrt aufnehmen

Mit dem April sollten auch die Impfungen an Fahrt aufnehmen. Dann aber gab es zu wenige Impfdosen und viel Wirbel um das Vakzin von AstraZeneca. Karin Maag (CDU), gesundheitspolitische Sprecherin der Union-Bundestagsfraktion, ist weiterhin von der Impfstrategie überzeugt.

Man erwarte im zweiten Quartal 2021 rund 60 Millionen Dosen Impfstoff, so Maag. Sie sei deshalb überzeugt, dass die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehmen wird. Maag sagte, sie sei auch überzeugt, dass man für AstraZeneca trotz aller Schwierigkeiten Abnehmerinnen und Abnehmer fände. Sie selbst würde sich auch mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen lassen.

Maag: Infektionsrisiko größer als Impf-Risiko



Sie sei der Ständigen Impfkommission (Stiko) dankbar, dass diese schnell ein Muster erkannt habe, um den Impfstoff von AstraZeneca bestimmten Gruppen aufgrund gesundheitlicher Risiken nicht weiter zu verabreichen. "Ich sehe auch, dass unsere Impfüberwachung funktioniert", so die CDU-Politikerin. Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken sei derzeit höher als das Risiko einer Hirnvenenthrombose, so Maag.





CDU-Politikerin befürwortet kurzen Lockdown





Im April gebe es die Möglichkeit, die Impfquote um zwölf Millionen Immunisierungen zu steigern, sagte Maag. Zudem falle auch die Inzidenz bei den Über-80-Jährigen stark und Pflegeheime gelten nicht mehr als Hot Spots. Zudem werde an einem Kinder-Impfstoff gearbeitet. Doch diese positiven Entwicklungen würden getrübt durch steigende Inzidenzen im Bundesgebiet aufgrund der Virusvarianten. Ein kurzer und prägnanter Lockdown wäre "gut und richtig", sagte Maag.