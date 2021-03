- Matz: AstraZeneca-Impfung für Jüngere genau prüfen

Expertinnen und Experten der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfehlen das Vakzin von AstraZeneca als "äußerst wirksamen, empfehlenswerten Impfstoff" für Ältere, so Matz.





Matz: Zusammenhang zwischen AstraZeneca und Thrombosen weiter erforschen





Dass die Nebenwirkungen von AstraZeneca besonders bei Frauen aufträten, mag auch damit zusammenhängen, dass eher Frauen den Impfstoff verbreicht bekommen hätten. Das schlösse jedoch nicht aus, so Matz, das auch Männer unter 60 Probleme mit AstraZeneca haben könnten.





Spezielles AstraZeneca-Modellprojekt für Jüngere





Wer die erste Dosis AstraZeneca schon bekommen hätte, solle vor der zweiten Impfung ein ärztliches Beratungsgespräch wahrnehmen, so der SPD-Politiker. Jüngere sollen auch künftig nicht mehr in dne Impfzentren mit AstraZeneca geimpft werden, sondern bei Ärztinnen und Ärzten, die an einem Modellprojekt teilnehmen, so Matz. Ebenso werde man nun daran forschen, welche Wirksamkeit sich entfaltet, wenn die Erstimpfung AstraZeneca war und die Zweitimpfung einer der anderen Impfstoffe auf dem Markt sei. Matz erwarte dazu Daten "im Laufe des April".