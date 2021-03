imago images/ Reiner Bernhardt Bild: imago images/ Reiner Bernhardt

Mi 31.03.2021 | 13:05 | Interviews

- Jäger: "Es wird immer Konflikte mit dem Wolf geben“

Mehr als 50 Wolfsrudel leben inzwischen in Brandenburg. Wie Mensch, Wolf und Nutztiere möglichst friedlich zusammenleben können, soll zukünftig in einem neuen Bundeszentrum in Eberswalde geklärt werden. Eckhard Fuhr vom Ökologischen Jagdverein Brandenburg sieht den Herdenschutz als Schlüssel.