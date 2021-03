- Spieleexperte: "Spiele sind Abenteuer und Erlebnis"

Die Ostertage könnten in diesem Jahr wieder lang werden. Der Lockdown zwingt dazu, möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen. Gesellschaftsspiele sind dafür eine tolle Abwechslung, meint Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereins "Spiel des Jahres".

Menschen genießen das Zusammensein an einem Tisch und dabei ein Spiel zu spielen, so Schrapers. Bei den Kinder- und Jugendspielen zeige sich das einer Umsatzsteigerung von elf Prozent, bei Erwachsenenspielen sogar um 37 Prozent. Die "Konkurrenz" der Brettspiele wie Treffen vor der Tür oder in der Kneipe, fielen derzeit aus, so der Spieleexperte.

Richtige Spieletreffs fallen wegen Pandemie aus



WGs, aber auch Familien wären im Vorteil, wenn sie nach Mitspielerinnen und -spielern suchten, so Schrapers. Manche versuchten auch über Videokonferenzen zu spielen. Doch richtige Spieletreffs seien wegen er Pandemie einfach nicht möglich - beim Spielen sitze man einfach zu dicht beieinander, sagte Schrapers.