- "Es gibt eine ganze Reihe struktureller Probleme beim KSK“

Das Kommando Spezialkräfte hat eine lange Liste der Verfehlungen: Munitionsverluste, rechtsextreme Umtriebe, geschmacklose Partys mit Hitlergruß. Reformen sind bisher fehlgeschlagen. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linken, glaubt nicht an die Demokratiefähigkeit des KSK.



Nach den vielen Verfehlungen des Kommando Spezialkräfte spricht das KSK nun auch mit einem seiner größten Kritiker, Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Man spreche freundlich und professionell über die Probleme von Rechtsextremisten innerhalb der Spezialkräfte, über Nebentätigkeiten und Munitionsverluste, sagt der Linken-Politiker über seinen Besuch am Sitz der KSK in Calw.

Trotz des nun offenen Umgangs des Kommandos Spezialkräfte mit seinen Problemen, glaubt Pflüger das die strukturellen Probleme, die etwa das KSK attraktiv machen für Rechtsextremisten, weiter hinterfragt werden müssen.

Undemokratische Strukturen

Die Hoffnung einiger Verantwortlicher, dass die Probleme des KSK schnell durch Reformen behoben werden können, teilt der Linken-Politiker nicht. "Es muss ja Gründe geben, warum sich hier rechtsextreme Akteure über Jahre festsetzen konnten.“ Er glaubt, dass sich die Problembereiche des KSK eher noch vergrößern könnten, als das eine schnelle Lösung in Sicht sei.

An eine demokratische Zukunft des KSK glaubt Pflüger nicht. "Das kann schon von der Grundanlage her nicht funktionieren.“ Eine Elitekampfeinheit ziehe nun einmal besonders bestimmte Akteure an. Er sehe zwar die Bemühungen, die aktuell unternommen werden. Doch Pflüger bleibt skeptisch, ob sich die strukturellen Probleme des KSK mit Einzelmaßnahmen lösen lassen.