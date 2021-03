- "Menschen dürfen nicht verhungern, nur weil die politische Lösung fehlt"

Seit zehn Jahren herrscht in Syrien Krieg. Die EU will am Montag zum fünften Mal bei einer internationalen Geberkonferenz Geld für Syrien sammeln. Neben den lebensrettenden Nothilfen brauche das Land aber auch endlich politische Lösungen, fordert Caritaspräsident Peter Neher.



Mindestens 10 Milliarden Dollar sind laut der UN notwendig, um die humanitäre Notlage in Syrien zu mildern. In der Zusammenarbeit mit einem so menschenverachtenden und brutalen Regime, wie es in Syrien an der Macht ist, sei es jedoch eine große Herausforderung, dass Hilfsgelder auch möglichst zweckgebunden bei den notleidenden Menschen ankommen, sagt Peter Neher, Präsident der Hilfsorganisation Caritas, die über lokale Partner seit langem in Syrien engagiert ist.

Aufgrund der Furcht, indirekt das Regime von Syriens Machthaber Baschar al-Assad zu finanzieren und aufgrund der geltenden Sanktionen gegen Syrien, seien aktuell nur Lebensmittellieferungen und medizinische Hilfe möglich, erklärt der Caritaspräsident. "Alles was mit Wiederaufbau zu tun hat, ist ausgeschlossen.“

Nothilfe und politische Lösungen

Aufgrund von circa 2,5 Millionen syrischer Kinder, die aktuell nicht zur Schule gehen können, sei der Wiederaufbau von Schulen und Kindergärten jedoch dringend notwendig, so Neher. "Niemand will natürlich das Regime stützen. Aber gleichzeitig gibt es die Not der Menschen.“

Der Caritaspräsident fordert deswegen nicht nur Spendengelder, sondern auch politische Lösungen, weil die finanziellen Hilfsmittel sonst auch nicht richtig eingesetzt werden könnten. "Deswegen braucht es beides: das große Engagement in Richtung Friedenssicherung, aber wir dürfen dabei auch nicht die aktuelle Not übersehen.“