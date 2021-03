- Psychologin: "Manche Kinder haben keine Kraft mehr zu leben"

Die Bundesregierung wird 1,6 Milliarden Euro für die humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien zur Verfügung stellen.



Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise.



In Brüssel beginnt am Montag eine virtuelle internationale Geberkonferenz. Die Vereinten Nationen hoffen auf Zusagen in Höhe von umgerechnet 8,5 Milliarden Euro, um notleidende Menschen in Syrien und Flüchtlinge in den Nachbarländern versorgen zu können. Insgesamt sind nach UN-Angaben 24 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf Unterstützung angewiesen. Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Wasser und Medikamente.