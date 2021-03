- Corona-Modellregion Cottbus: Wie soll das gehen?

Der Bund-Länder-Beschluss sieht eine Notbremse ab Inzidenz 100 vor. Cottbus hat am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 161,5, möchte aber gern Corona-Modellregion werden. Wie das funktionieren soll, hat Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) im Interview erklärt.

Cottbus hält trotz einer hohen Inzidenzzahl daran fest, als erste Brandenburger Kommune eine Corona-Modellregion zu werden. Laut dem Oberbürgermeister Holger Kelch wolle man mit dem Modellprojekt auch Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Es sei eine Mischung aus Pragmatisitk und wissenschaftlicher und medizinischer Begleitung.

Gerade bei einer höheren Inzidenz solle so erforscht werden, wie ein Teil des öffentlichen Lebens aufrechterhalten werden könne. Geplant ist demnach ein ständiges Controlling. Holger Kelch rechnet damit, die Modellregion befristet genehmigt zu bekommen und sagt: "Wir vor Ort können am besten entscheiden, was möglicherweise notwendig ist, wo nachgesteuert werden kann."



Zudem geht der Oberbürgermeister davon aus, dass bestehende Probleme bei Testkapazitäten an Schulen behoben werden. Und dass nach den Osterferien ausreichend Tests zur Verfügung stehen.