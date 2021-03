- Einzelhandelsvertreter: "Diese Symbolpolitik muss aufhören"

Fünf Tage Osterpause - damit wollen Bund und Länder die dritte Corona-Welle brechen. Der Einzelhandel kritisiert die Beschlüsse scharf, denn es führe nur zu einem Ansturm vor den Ruhetagen, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Zudem sei der Aufwand für die Logistikketten gewaltig.



Was viele Virologen gut finden, dass Bund und Länder die Zügel anziehen, und einen stärkeren Lockdown beschlossen haben, kommt im Einzelhandel nicht gut an. Ladenbesitzer beklagen, weiter keine Perspektive zu haben. Hygiene-Konzepte, Abstand in den Geschäften - man strenge sich so an, heißt es häufig, und werde null belohnt.

Dass jetzt auch der Gründonnerstag komplett Ruhetag sein soll, führe nur zu einem Ansturm gerade in Lebensmittelläden am Mittwoch davor, also kontraproduktiv, findet Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Der Aufwand sei gewaltig, gerade für die Logistikketten, so Genth. Denn es müssten ja schließlich am Samstag Lebensmittel in den Läden stehen. "Diese Symbolpolitik muss aufhören und ich bin enttäuscht von den Beschlüssen", sagt er.

Was wird aus dem Gründonnerstag?



Genth betont, dass der Lockdown wieder zwei Branchen besonders hart treffe. Diese müssten erneut ein Sonderopfer bringen: "Wir haben keinen echten Lockdown. Das ist die Tatsache, dass man Handel und Gastronomie zwangsschließt - aber ansonsten die gesamte Wirtschaft ja weiterläuft. Was ich kritisiere ist, dass man nicht dort ansetzt, wo diese Infektionen stattfinden, nämlich bei den persönlichen Kontakten [...]."

Sollte letzen Endes der Lockdown weiter in den Mai oder Juni gehen, "dann würden dies tausende Einzelhändler nicht überleben", sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.