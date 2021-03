Berlin ging zuletzt voran. Nach einem Jahr in der Zwangspause traten die Philharmoniker vor 1000 Zuschauern auf und auch am Berliner Ensemble wurde gespielt. Doch über Ostern sind alle Kultureinrichtungen dicht. Berlins Kultursenator Klaus Lederer trägt diese Beschlüsse mit, verweist aber auch auf die bisherigen Erkenntnisse dieses Testlaufs.



Das Berliner Ensemble war ausverkauft in wenigen Minuten und beim Konzert der Berliner Philharmoniker gab es großen Jubel. In diesen Tagen läuft in Berlin ein Pilotprojekt: "Perspektive Kultur". Und zwar mit Publikum, wenn auch mit weiten Abständen, ausgeklügeltem Hygiene-Konzept. Aber: immerhin!

Und weitere Veranstaltungen mit Zuschauenden sollten eigentlich über Ostern folgen, in der Volksbühne, der Staats- und der Deutschen Oper. Das ist jetzt allerdings erstmal auf Eis gelegt, wegen der geplanten Ruhe über die Feiertage. Aber dann soll es weitergehen mit der Perspektive Kultur.

Lederer: "Wir üben für später"

Berlins Kultursenator Klaus Lederer trägt die Beschlüsse mit. Die wenigen, abgesagten Veranstaltungen würden zu einer anderen Zeit nachgeholt. "Man kann hier auch nicht von einer Öffnung der Kultur sprechen, sondern wir üben für später", sagt Lederer. Man wolle Länder- und Branchenübergreifende Erkenntnisse daraus gewinnen und diese teilen.

Zu den bisherigen Veranstaltungen lasse sich sagen: Das Testing lief reibungslos, es habe keine Wartezeiten gegeben und die Test- Ergebnisse waren zeitnah verfügbar. "Wir hatten das Gefühl, dass das Publikum es rundum mitmacht." Defizite seien noch das Fehlen einer digitalen Schnittstelle und wie man mit Geimpften umgehen solle.