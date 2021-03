- Intensivmediziner: "Junge Menschen sind schwerer betroffen"

"Im Grunde genommen haben wir eine neue Pandemie", sagte Angela Merkel auf der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel. Damit sei gemeint, dass sich das Virus verändert habe, sagt der Intensivmediziner Jörg Weimann. Es sei nun ansteckender und auch für jüngere Menschen gefährlicher.



Er spreche zwar nicht von einer neuen Pandemie, könne aber verstehen, was gemeint ist. "So wie das Virus letztes Jahr auf den Menschen übergesprungen ist, hat es nun angefangen, sich auch an den Mensch als neuen Wirt anzupassen", sagt der Chefarzt am St. Gertrauden-Krankenhaus in Berlin-Wilmersdorf. Problematisch sei, dass die jetzt dominierende Virusvariante nicht nur ansteckender sei, sondern auch jüngere Menschen schwerer betroffen seien, so Weimann.

Längere Behandlungen auf Intensivstationen erwartet



Im Berliner Intensivnetzwerk untersuche man, ob sich durch die Mutationen auch das Krankheitsbild verändert, so Weimann. Dies sei bisher aber nicht beobachtet worden. "Was wir schon sehen ist, dass in der Tat sich das Altersspektrum unserer Patienten im Moment hier in Berlin und Brandenburg etwas in Richtung der Jüngeren verschiebt", sagt Weimann.

Jüngere Erkrankte würden zwar seltener an dem Virus versterben. "Aber das bedeutet auch, dass da längere Verläufe an der Tagesordnung sein werden", sagt Weimann. Es sei daher davon auszugehen, dass viele auch länger in den Krankenhäusern behandelt werden müssten. Die Therapierichtlinien, die man aus den bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie erarbeitet habe, gälten weiter, so Weimann.