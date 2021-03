picture alliance / Klaus Ohlenschläger Bild: picture alliance / Klaus Ohlenschläger

Di 23.03.2021 | 07:45 | Interviews

- Außenexperte: "Das politische Signal war angebracht"

Die EU hat Sanktionen gegen China beschlossen. Grund sind die Menschenrechtsverletzungen am Volk der Uiguren. Die Regierung in Peking reagierte ebenfalls mit Sanktionen. Der ehemalige deutsche Botschafter in China, Volker Stanzel, erklärt diese Machtspiele und gibt einen Ausblick auf die zukünftigen Beziehungen.