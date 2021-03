- Ramelow: "Bleiben sie zu Hause!"

Die Corona-Pandemie hat Deutschland voll erfasst. Beim Bund-Länder-Treffen wurde mit einem Oster-Lockdown nun die Notbremse gezogen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow betont die Wichtigkeit der Beschlüsse und rät jedem Bürger von Urlaubsreisen ab.



Nach zähen Beratungen, die sich über elf Stunden hinzogen, haben Bundeskanzlerin und Länder-Regierungschefs vergangene Nacht folgendes beschlossen: Strenger Lockdown über die gesamten Ostertage, die Notbremse bei einer Inzidenz von 100 und mehr gilt weiter, kein Urlaub im eigenen Bundesland erlaubt. Und die Anfang März beschlossenen Regeln gelten ebenfalls weiter – mindestens bis zum 18. April.

Deutschland wird über Ostern also praktisch dicht gemacht, nach Mallorca darf man aber weiterhin fliegen. Wie ist das zu erklären? Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken ist sich dieser Groteske bewusst, er betont aber auch, dass sich alle Urlaubsflüge "einem deutlichen Test-Regime unterwerfen müssen." Ramelow verweist zudem darauf, dass auch Mallorca bereits bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen habe. Daher seine dringende Empfehlung: "Bleiben sie zu Hause."

Veränderte Virenstämme, hohes Infektionsgeschehen

Gerade würden die Infektionen gerade in den Grenzgebieten zu Polen und Tschechien sprunghaft steigen, auch in seinem Bundesland, so Ramelow: "Der Landkreis Greiz ist aktuell auf dem traurigen Spitzenplatz mit einer Inzidenz weit über 500." Überall dort, wo sich die veränderten Virenstämme ausbreite, sehe man, dass das Infektionsgeschehen deutlich ansteige.

Wichtig sei Ramelow vor allem eines: "Es geht nicht darum, dass man Malle mit Mecklenburg-Vorpommern eintauscht. Wir, die Ministerpräsidenten, haben protestiert, dass die Bundesregierung Mallorca von der Hochrisikoliste genommen hat und gleichzeitig nicht dafür gesorgt hat, dass die Flüge unterbleiben." Denn es bleibe weiterhin dabei, dass wir Urlaube nicht empfehlen.