picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Di 23.03.2021 | 09:25 | Interviews

- Tourismus-Manager: "Eine katastrophale Meldung"

Im Moment sieht es so aus, als ob man einfacher an eine Übernachtung in Mallorca kommt als im heimatnahen Spreewald. Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, blickt mit Sorge auf seine Branche und sieht bei den neuen Beschlüssen noch viel Klärungsbedarf.