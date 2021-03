dpa Bild: dpa

Mo 22.03.2021 | 09:25 | Interviews

#wirmüssenreden: Woher kommt unser Strom? - Steigender Energieverbrauch in Brandenburg

In den letzten zehn Jahren sinkt der Energieverbrauch in Berlin. In Brandenburg dagegen steigt er an, besonders stark in Verkehr und Haushalten. Warum ist das so ist und was das für die Energieerzeugung in Brandenburg bedeutet, erklärt Sebastian Saule, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Brandenburg.