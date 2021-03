- Gesundheitsexperte: "Wir müssen die Notbremse ziehen"

An diesem Montag wird von den Ländern und der Kanzlerin entschieden, wir wir unser Osterfest verbringen können. Janosch Dahmen, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Oberarzt des Rettungsdienstes Berlin, fordert, die Corona-Auflagen wieder zu verschärfen.



Und wieder beraten die Länder in einer Runde bei der Kanzlerin, ob es eine Rückkehr in den harten Lockdown gibt. Denn die Inzidenzzahlen gegen steil nach oben. Und dafür war eigentlich die Notbremse gedacht – also wieder schließen. Oder muss doch Hoffnung möglich sein, sprich, Urlaubsreisen zum Beispiel an Ostern?

Notbremse ziehen, Damm bauen!



Einer, der auf das alles sowohl mit den Augen des Politikers als auch des Mediziners blickt, ist Janosch Dahmen, Grünen-Abgeordneter im Bundestag. Bis November war er als Oberarzt beim Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr für die Covid 19-Pandemiebekämpfung zuständig. Er habe während seiner Arbeit eines gelernt: "Wenn es darauf ankommt, braucht es entschlossenes, schnelles und zielgerichtetes Handeln", sagt Dahmen. Das Virus verhandle nicht. Es gebe nur eines: "Notbremse ziehen und einen Damm gegen diese dritte Welle bauen."

Verpflichtende Schnelltests am Arbeitsplatz



"Konkret bedeutet das, alle Öffnungen zurückzunehmen, die ohne Schutzkonzept mit dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt nach wenigen Wochen bereits wieder steigende Fallzahlen haben. Ich glaube, wir können uns in der aktuellen Situation - wenn überhaupt - nur eins leisten, dass wir Kitas und Schulen weiter offen lassen. Und das auch nur um den Preis, besonders effizienter, disziplinierter Maßnahmen in allen anderen Bereichen."

Zu diesen Maßnahmen gehörten verpflichtende Schnelltests am Arbeitsplatz, erklärte Dahmen. Diese müssten dokumentiert werden. Zudem mahnte der Gesundheitspolitiker, weiter FFP2-Masken zu tragen. Das gelte überall da, wo Menschen außerhalb der eigenen Wohnung zusammenkämen.

Dahmen erteilt Osterurlaub eine Absage

Mit Blick auf die Osterfeiertage sieht der Grünen-Politiker auch keine Möglichkeiten für Lockerungen der Reiseregelungen. Man könne den Menschen nicht versprechen, dass sie Osterurlaub machen können, so Dahmen. Das sei unehrlich, unrealistisch und gefährlich.

"Wenn 80 Millionen Menschen sich auf die Reise machen zu Ostern, dann werden wir den Preis in den kommenden Wochen und Monaten nicht nur mit Menschenleben, sondern weiteren dramatischen, lang andauernden Maßnahmen bezahlen müssen."