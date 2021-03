dpa Bild: dpa

Mo 22.03.2021 | 10:05 | Interviews

- "Kinder erkranken wesentlich seltener als Erwachsene"

In der Corona-Pandmie geht es wieder um die Frage, was mit den Schulen und Kitas passieren soll. Eine große Rolle spielen dabei die Fragen: Wie infektiös sind Kinder? Und wie gefährdet sind sie selbst? Johannes Hübner, Leiter eines Kinderspitals in München, kann für eine Sorge leichte Entwarnung geben.